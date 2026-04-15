Quattro uomini a bordo di un’imbarcazione sospettata di trafficare droga sono stati uccisi nel Pacifico orientale da un attacco della marina statunitense. Il video è stato postato su X dal comando militare Southcom che supervisiona le attività militari statunitensi in America Latina e nei Caraibi.

Nel post Southcom ha precisato che la nave colpita “era impegnata in operazioni di narcotraffico”. L’imbarcazione è stata distrutta con due colpi. Oltre alle quattro persone che erano a bordo morte ce n’e una che è sopravvissuta.