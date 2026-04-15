Il suo obiettivo era costringere la ex moglie a tornare con lui e anche obbligarla a consegnargli dei soldi che lui, si ipotizza, avrebbe speso nel gioco d’azzardo. L’uomo ha quindi inseguito la donna, le ha tamponato l’auto, minacciandola di ammazzarla con una mannaia. Si è poi barricato in casa insieme al figlio, nel tentativo di estorcerle 20mila euro. Questi sono alcuni degli episodi contestati a un 56enne romano finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa all’esito di un’indagine della Squadra mobile coordinata dalla procura di Roma.

La spirale di violenze, verbali e fisiche, si sarebbe manifestata anche in presenza dei due figli minorenni, degenerando al culmine della separazione dei coniugi, tra minacce, aggressioni e pressioni economiche nei confronti della ex moglie. Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione i reati ipotizzati a carico dell’uomo. L’uomo si sarebbe anche impossessato dell’auto della donna rifiutandosi di riconsegnarla e minacciando di venderla. Il giorno dopo invece l’inseguimento in strada nella convinzione che il passeggero a bordo del veicolo -fratello dell’ indagato- fosse l’ amante della sua ex , a cui erano seguiti il tamponamento e le minacce di morte.