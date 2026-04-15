Edward Warchocki, un robot umanoide già apparso in contesti pubblici e istituzionali, tra cui il parlamento polacco, e in trasmissioni televisive, è diventato un vero e proprio personaggio social in Polonia, anche grazie a un recente video, pubblicato il 12 aprile, che sta facendo il giro del web. Le immagini mostrano il robot umanoide, modello Unitree G1 integrato con software di intelligenza artificiale, mentre rincorre un branco di cinghiali in strada a Varsavia gridando “Andate via!” in polacco.