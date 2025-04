A Vercelli il ponte sul fiume Sesia resta chiuso a causa del grande accumulo di legname che si è depositato lungo le arcate della struttura dopo l’ondata imponente che nelle scorse ore ha investito il Piemonte. Sono in corso le operazioni di rimozione che saranno piuttosto lunghe e che termineranno solo dopo Pasqua.

A ripulire il fiume dai tronchi e da altro materiale accumulato sui piloni è la provincia. Il ponte collega la città con la statale per Novara. Il sindaco Roberto Scheda nell’0dinanza in cui ha chiuso il ponte chiedendo la rimozione del materiale per evitare rischi con un nuovo innalzamento dell’acqua ha chiesto che vengano eseguite le “opportune verifiche dell’infrastruttura stradale prima della riapertura al traffico”.