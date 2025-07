Secondo giorno di fuoco sull’isola greca di Creta, dove da ieri pomeriggio le fiamme continuano a divampare incontrollate in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze e strutture ricettive. Stando alle dichiarazioni dei vigili del fuoco, il vasto incendio, che si sposta a seconda della direzione dei venti che soffiano nella zona, si è diviso in tre fronti concentrati intorno a Ferma, Achlia e Schinokapsala.

Evacuazione di massa

Le autorità hanno naturalmente provveduto ad evacuare alberghi, camere in affitto e abitazioni nel comune di Ferma, dopo che venti di burrasca hanno permesso alle fiamme si diffondersi rapidamente verso sud. Al momento, sono 1.500 le persone che sono state evacuate dai villaggi e dalle zone turistiche. Centinaia di residenti e visitatori sono stati trasferiti seguendo le istruzioni delle autorità e sono stati ospitati in strutture alberghiere in altre zone, mentre una parte degli evacuati ha trascorso la notte nella palestra coperta di Ierapetra.

Attualmente è in corso un’importante operazione di spegnimento con mezzi terrestri e aerei, mentre sono giunti sul posto anche i rinforzi da Atene. Le forze operative sono in costante aumento. Secondo i servizi di emergenza, però, il contenimento dell’incendio appare sempre più complicato, dato che il suo fronte si è esteso per almeno sei chilometri. L’incendio ha provocato anche un fumo nero molto denso che ha avvolto l’area, riducendo in alcuni punti la visibilità quasi a zero.