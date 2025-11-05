È salito a dieci morti e venti feriti, alcuni in condizioni gravi, il bilancio dell’incendio divampato ieri sera in una casa di riposo a Tuzla, nel nord-est della Bosnia-Erzegovina. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite dal settimo piano, dove si trovavano ospiti malati e non autosufficienti. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause della tragedia. La città e l’intero Paese sono sotto shock, mentre il governo ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e auguri di pronta guarigione ai feriti.