Un devastante incendio ha colpito una fabbrica di ricambi automobilistici a Daejeon, in Corea del Sud, intorno all’una di pomeriggio ora locale, mentre all’interno lavoravano oltre 170 persone. Secondo le prime comunicazioni delle autorità, almeno 53 operai sono rimasti feriti, di cui 35 in gravi o gravissime condizioni, mentre altre 15 persone risultano ancora disperse.

Le scene diffuse dalla stampa locale mostrano dipendenti che cercano di mettersi in salvo gettandosi dalle finestre o dai balconi, mentre fiamme e fumo avvolgono l’edificio. I vigili del fuoco, a causa del rischio di collasso strutturale, non hanno ancora potuto entrare per soccorrere i dispersi.

La situazione è resa ancora più critica dai circa 200 chilogrammi di sodio presenti nella fabbrica, sostanza che potrebbe provocare un’esplosione improvvisa, aumentando il pericolo per i soccorritori e per chi si trova all’interno. Le autorità continuano le operazioni di emergenza, cercando di contenere le fiamme e garantire la sicurezza dei sopravvissuti.