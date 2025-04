Un vasto incendio boschivo si è sviluppato rapidamente nello Stato del New Jersey, bruciando oltre 8mila acri di terreno e minacciando circa 1300 edifici. Le fiamme, divampate nella contea di Ocean, hanno raggiunto gli edifici del campus della centrale nucleare di Oyster Creek, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente un lungo tratto di un’autostrada principale che attraversa lo Stato.

Migliaia di persone evacuate

Questa serie di devastanti incendi ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case e per fortuna non si registrano feriti. Sono oltre 3mila i residenti evacuati, mente le fiamme, stando alle dichiarazioni del servizio antincendio forestale del New Jersey, sono state contenute al 30%. La Garden State Parkway, una delle autostrade più trafficate dello Stato, è stata inizialmente chiusa tra Barnegat e Lacey e mercoledì mattina si è deciso di riaprirla in entrambe le direzioni.

“Senza la piogge la situazione si farà molto dura, siamo di fronte a quelli che potrebbero essere i peggiori incendi degli ultimi 20 anni“, ha dichiarato un funzionario del servizio antincendio forestale, confermando poi la revoca di alcuni ordini di evacuazione. Nei numerosi video diffusi dai media statunitensi, si vedono fiamme intense, nuvole di fumo e vigili del fuoco impegnati nel cercare di domare le fiamme.