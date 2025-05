Lunedì pomeriggio, un pullman, lungo l’autostrada Pedemontana lombarda a Lomazzo, nel Comasco, ha tamponato violentemente un tir che lo precedeva. Di rientro da una gita, il pullman trasportava una scolaresca di circa trenta bambini, tra 6 e i 7 anni.

Il video dell’incidente

Nel video, è possibile notare il pullman bianco che procede veloce sulla corsia di destra. Nonostante la presenza di un tir che lo precede, il pullman non frena e lo tampona con violenza, provocando un’incidente le cui cause sono ancora tutte da chiarire. Si pensa a un malfunzionamento dei freni o a un malore da parte dell’autista.

(Video Corriere Tv)

Nello schianto è morta una delle due maestre, rimasta incastrata tra le lamiere. La donna sarebbe morta sul colpo: sedeva sul sedile anteriore del mezzo, accanto all’autista, 60 anni, ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese. Rimasta incastrata nelle lamiere del mezzo, la maestra è stata liberata dai vigili del fuoco quando ormai non c’era più nulla da fare.

Due dei 27 bambini che si trovavano a bordo sono stati ricoverati in codice giallo. Uno è stato trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como, l’altro, in eliambulanza, al San Gerardo di Monza. I bambini rimasti illesi, naturalmente spaventati dopo l’incidente, sono stati accompagnati tutti in ospedale per accertamenti. L’autostrada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.