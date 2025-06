Pochi giorni fa, Yurong Jiang, una studentessa cinese di Harvard, ha espresso il proprio parere riguardo all’attuale situazione della più antica e prestigiosa università degli Stati Uniti. L’amministrazione Trump aveva chiesto ad Harvard di modificare in maniera radicale le proprie politiche di ammissione e assunzione, chiedendo anche di rivedere i programmi accademici. Harvard, tutt’ora considerata la miglior università del mondo, si è rifiutata di attuare queste misure arrivando perfino a fare causa all’amministrazione del presidente Donald Trump, accusandola di aver violato i propri diritti costituzionali. Dopo la dura opposizione dell’università, Trump ha annunciato la sospensione dei fondi statali, circa 2 miliardi di dollari, destinati ad Harvard.

L’intervista e la rissa

In questo clima teso e complesso, la studentessa Jiang, attraverso un’intervista per Associated Press, ha espresso grande preoccupazione, lanciando però un messaggio focalizzato sulla compassione reciproca e sul rispetto degli altri. Ironicamente, come in una sequenza di un qualsiasi film demenziale, le sue parole di fratellanza sono state accompagnate da una scenetta sullo sfondo totalmente imprevista.

Nel video, infatti, è possibile notare una rissa tra due uomini all’esterno di un ristorante. Le parole di Jiang, la prima donna cinese scelta come relatrice degli studenti di Harvard, hanno assunto un tono decisamente contraddittorio, e ironico, con ciò che accadeva alle sue spalle. Quando ha iniziato a parlare di “unione”, infatti, un terzo uomo si è aggiunto alla rissa, mentre la studentessa, ignara della situazione, ha proseguito la sua intervista.