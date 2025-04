Un piccolo aereo da turismo, un Cessna 310R, è precipitato improvvisamente in strada a Boca Raton, in Florida. Decollato dall’aeroporto della città, l’aereo pare sia rimasto in volo poco meno di 20 minuti prima, prima di schiantarsi in prossimità di una strada affollata accanto ai binari ferroviari. Nell’impatto è stata colpita anche un’auto, che ha preso fuoco all’istante.

Il video dello schianto

Immediatamente dopo lo schianto, le squadre di soccorso di Boca Raton sono intervenute nella zona dell’incidente, delimitando l’area, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio. Nonostante la rapidità dell’intervento, per le tre persone a bordo dell’aereo non c’era più nulla da fare e sarebbero morte nell’impatto.

Stando alle dichiarazioni di Michael LaSalle, vicecapo dei vigili del fuoco di Boca Raton, la causa dell’incidente sarebbe stata un guasto meccanico che ha provocato la caduta del Cessna 310R. Oltre alle vittime a bordo dell’aereo, una quarta persona, che stava guidando un’auto sulla strada dov’è precipitato il velivolo, è rimasta ferita ma le sue condizioni non sono gravi. I diversi video dell’incidente hanno fatto il giro del web.