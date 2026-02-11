A Milano-Cortina gli atleti stranieri stanno scoprendo l’Italia. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati dei video in cui in molti si chiedevano a cosa servisse il bidet, un oggetto a loro “misterioso” che hanno trovato all’interno dei bagni nelle loro camere. Si è poi passati alla scoperta del cibo italiano con diversi atleti che si sono detti entusiasti. Adesso è il dolce per eccellenza della nostra tradizione culinaria a riempire i profili social degli atleti olimpici: si tratta del tiramisù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tio/20minuti (@ticinonline)

Lo snowboarder svizzero Jonas Hasler, in un video postato sui social si è mostrato alle prese con l’assaggio di questo dolce a base di caffè: “Il miglior tiramisù che abbia mai mangiato al mondo” ha detto, per poi aggiungere: “Ne ho mangiati tre pezzi”. In un’altra clip, il 20enne è apparso con la forchetta in mano: “È così fo**utamente buono. Oh mio Dio, ne prendo un’altra porzione”. E poi: “Finisce sempre”, “Avevo sentito dire che fosse pazzesco”.