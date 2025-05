Durante la mostra “Art of Play” a Roma, un episodio di violenza ha scioccato visitatori e organizzatori. Un uomo ha aggredito senza motivo una mascotte all’ingresso, colpendola con un pugno. Sotto il costume c’era un’attrice professionista, che, cadendo, ha riportato una seria ferita al volto: secondo il sindacato Slc Cgil, resterà in convalescenza per due mesi.

Il gesto è stato definito inspiegabile e privo di giustificazione. Lo stesso sindacato ha denunciato precedenti episodi simili, legati alla mancanza di segnalazioni sulla presenza di attori in costume. L’aggressione è avvenuta all’interno di un palazzo comunale in viale Angelico.