Disavventura per Mario Mantilla, studente colombiano, che per un errore di digitazione ha acquistato un volo per Paros, isola greca, invece che per Parigi. Se n’è accorto solo dopo aver ricevuto il biglietto, riuscendo però a bloccare tutto in tempo. Ha raccontato la vicenda su TikTok, dove il video è diventato virale con oltre 9 milioni di visualizzazioni. Nei commenti molti utenti hanno condiviso esperienze simili, altri gli hanno suggerito di visitare comunque Paros. Mario ha risposto con ironia: “Dopo aver visto le foto, quasi quasi ci vado davvero”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diario Cambio (@diario_cambio)