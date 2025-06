Alla Casa Bianca si è svolta una cerimonia insolita quanto simbolica: l’innalzamento di un imponente pennone alto 30 metri, donato personalmente dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’evento, celebrato con enfasi, ha visto la partecipazione dello stesso Trump, che ha stretto le mani agli operai coinvolti nei lavori e ha ringraziato pubblicamente il team per l’impegno.

Tuttavia, un curioso dettaglio ha attirato l’attenzione. Uno degli operai – forse il più rappresentativo del gruppo – non era presente a terra per ricevere gli onori. Al contrario, si trovava in cima alla gru, seduto comodamente, apparentemente intento a riposarsi dopo l’intensa attività. La scena ha suscitato ironia e interpretazioni contrastanti: qualcuno ha parlato di disinteresse verso il presidente, altri semplicemente di una pausa meritata dopo il lavoro fisico svolto.

Il gesto è stato immortalato da diverse fotografie che hanno iniziato a circolare online, trasformando quell’immagine in un simbolo involontario di distacco e normalità, in mezzo a una cerimonia ufficiale.