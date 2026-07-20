Il video dell’orso che passeggia tra le giostre di un paese in provincia dell’Aquila
Nei giorni scorsi, intorno alle giostre della festa della Madonna del Carmelo nel centro di Villa Scontrone, in provincia dell’Aquila, è stato avvistato un orso, la cui presenza è stata segnalata durante i festeggiamenti. Questo avvistamento ha spinto l’amministrazione comunale a diffondere un appello alla prudenza rivolto a cittadini e visitatori. Il sindaco Francesco Melone ha infatti invitato a mantenere una distanza di almeno 100 metri dall’esemplare, evitando di avvicinarsi per scattare fotografie o tentare qualsiasi tipo di interazione con l’animale.