Nei giorni scorsi, intorno alle giostre della festa della Madonna del Carmelo nel centro di Villa Scontrone, in provincia dell’Aquila, è stato avvistato un orso, la cui presenza è stata segnalata durante i festeggiamenti. Questo avvistamento ha spinto l’amministrazione comunale a diffondere un appello alla prudenza rivolto a cittadini e visitatori. Il sindaco Francesco Melone ha infatti invitato a mantenere una distanza di almeno 100 metri dall’esemplare, evitando di avvicinarsi per scattare fotografie o tentare qualsiasi tipo di interazione con l’animale.