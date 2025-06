Un missile lanciato dall’Iran ha colpito il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele. Il missile balistico ha colpito direttamente l’edificio di degenza chirurgica che era stato fatto sgomberare. A causare danni è stata però lponda d’urto.

A riferirlo è il direttore dell’ospedale, Shlomi Kodesh: “Si tratta di un edificio relativamente vecchio, che era stato evacuato. L’impatto è stato molto grave e l’onda d’urto ha causato danni estesi anche ad altri edifici”. Secondo Kodesh, “ci sono feriti in condizioni lievi a causa dell’onda d’urto”.

Subito dopo l’impatto si è temuto che potesse esserci anche una fuga tossica. L’allarme è poi fortunatamente rientrato. Il ministero della Salute israeliano ha dato istruzioni agli ospedali di Barzilai di Ashkelon e Assuta di Ashdod di prepararsi ad accogliere i pazienti dell’ospedale Soroka.

Un operatore sanitario che era presente al momento dell’esplosione ha dichiarato ai media: “È stata una fortuna aver evacuato un reparto ieri, altrimenti non ci sarebbe stato un reparto. Il soffitto ci è crollato addosso, l’esplosione mi ha sbalzato via. Finché non vivi un’esperienza del genere, non credi che possa accadere, è impossibile digerire una cosa del genere”.

L’Iran voleva colpire la sede dell’intelligence dell’Idf

L’agenzia di stampa della Repubblica Islamica Irna ha affermato su Telegram che gli “obiettivi principali” dell’attacco missilistico di questa mattina contro Israele “erano il grande quartier generale del Comando e Intelligence dell’esercito israeliano (IDF C4I) e il campo di intelligence militare nel Parco Tecnologico di Gav-Yam”. Queste strutture, ha sottolineato l’agenzia, si trovano accanto all’ospedale Soroka di Beer Sheva, aggiungendo che “l’infrastruttura militare era un obiettivo preciso e diretto”.

“L’ospedale Soroka cura anche i nostri vicini palestinesi”

“L’ospedale Soroka di Beer Sheva è uno dei migliori di Israele e serve l’intera regione del Negev, curando israeliani di ogni fede e i nostri vicini palestinesi che vengono appositamente per essere curati. Il suo personale devoto – ebrei e arabi – lavora fianco a fianco in straordinaria armonia, unito dalla missione di guarire”. A dirlo è il presidente israeliano Isaac Herzog che ha aggiunto: “Mando forza e sostegno alle équipe mediche, ai pazienti e ai residenti di Beer Sheva e di tutte le città attaccate questa mattina in Israele. In momenti come questi, ci viene ricordato cosa è veramente in gioco e i valori che stiamo difendendo”.

Su X, il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ha invece scritto: “Tiranni terroristi iraniani hanno lanciato missili contro l’ospedale Soroka e contro i civili. Pagheranno un prezzo alto”.