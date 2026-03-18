Mercoledì mattina, una cabina di un’ovovia è precipitata nel comprensorio sciistico di Engelberg. Secondo quanto riportano i media 20 Minuten e Blick, le immagini mostrano la cabina rotolare lungo il pendio innevato e ribaltarsi più volte. Il bilancio è di un morto. La società che gestisce le funivie della zona ha confermato l’incidente senza fornire dettagli su eventuali passeggeri a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni e i video diffusi da testimoni, la cabina si sarebbe staccata poco dopo la stazione intermedia e avrebbe iniziato a rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Un’altra cabina ha dovuto essere evacuata.

Secondo i dati di MeteoSwiss, al momento dell’incidente i venti nella zona raggiungevano punte fino a 130 chilometri orari, complicando le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente restano al vaglio delle autorità competenti.