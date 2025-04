La scorsa domenica, Papa Francesco è sceso tra i fedeli a bordo della papamobile in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in pubblico prima della sua morte, avvenuta il mattino seguente a causa di un ictus cerebrale.

L’ultima apparizione di Papa Francesco

Nel giorno di Pasqua, dopo la consueta benedizione Urbi et Orbi, il Pontefice ha fatto il suo ultimo giro in papamobile per salutare le persone presenti a Piazza San Pietro per le celebrazioni pasquali. Convalescente a causa della polmonite per cui è stato a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli, il Papa è apparso ancora debole e affaticato. Nonostante questo, Francesco non ha voluto rinunciare a un augurio in prima persona ai moltissimi fedeli radunati a San Pietro.

Una volta conclusa la benedizione, con l’appello per il cessate il fuoco a Gaza e per la pace in Ucraina, il Papa ha deciso di sorprendere i fedeli scendendo a San Pietro con la papamobile. Nel suo giro, l’ultimo del suo pontificato, Francesco si è fermato più volte per accarezzare e dare la benedizione ad alcuni neonati.