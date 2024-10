Ferrari-show nel Gp di Austin, Texas, con Leclerc che vince davanti al compagno di scuderia Sainz. Le emozioni dell’ultimo giro con la telecronaca di Carlo Vanzini di Sky.

Dopo una lunga pausa di quattro settimane dall’ultima gara a Singapore, un uno-due di Leclerc e Sainz ha riportato la Ferrari al successo sulla pista di Austin, un trionfo che mancava dal 2018, quando Raikkonen vinse l’ultima volta per la Ferrari. Per Leclerc, quella di ieri è stata l’ottava vittoria in carriera e la terza nel 2024. Grazie alla collaborazione tra i due piloti, la classifica del campionato costruttori è cambiata drasticamente: la Ferrari è ora a otto punti dalla Red Bull, seconda, recuperando ben ventidue punti. La McLaren è prima con 48 punti punti di vantaggio sul cavallino rampante. Con il Gran Premio del Messico in arrivo tra una settimana, la competizione si fa più intensa e avvincente.