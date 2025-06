Si chiama Vishwash Kumar Ramesh, ha 40 anni, cittadinanza britannica e origini indiane, ed è l’unico sopravvissuto tra le 242 persone a bordo del Boeing 787 dell’Air India precipitato pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad, in India. Il velivolo era diretto a Londra ma si è schiantato su una zona residenziale, causando un’enorme esplosione e un devastante incendio. Eppure, contro ogni probabilità, Ramesh è uscito vivo dall’inferno.

Le immagini trasmesse dai media indiani mostrano l’uomo in piedi, visibilmente sotto shock ma cosciente, mentre zoppica tra i soccorritori, coperto di polvere e con il volto stordito ma vigile. “È successo tutto così in fretta”, ha raccontato. “Quando mi sono alzato, c’erano corpi tutt’intorno a me. Ero spaventato. C’erano pezzi dell’aereo. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un’ambulanza e mi ha portato in ospedale”.

Secondo quanto ricostruito finora, Ramesh era seduto nel posto 11A, vicino a un’uscita di emergenza. Potrebbe essere stato proprio questo dettaglio a salvarlo, permettendogli una via di fuga immediata poco prima che le fiamme inghiottissero la cabina. Il 40enne ha conservato il suo biglietto d’imbarco, la cui immagine è stata diffusa dai media, come prova tangibile della tragedia alla quale è scampato.