Un uomo si accende una sigaretta con la fiamma della tomba del milite ignoto che a Parigi si trova sotto l’Arco di Trionfo. Il gesto è stato ripreso in un video diventato virale in pochissimo tempo.

Cet individu allume sa cigarette sur la tombe du Soldat inconnu à #Paris Qu’elle ignominie.

Il souille la mémoire de nos soldats🇫🇷qui ont versé leur sang pour notre liberté. pic.twitter.com/s8lxcjl9Pn — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) August 5, 2025

Il fatto è accaduto davanti a diverse persone che stavano di fronte alla tomba del milite ignoto, collocata sotto l’Arco di Trionfo in memoria dei soldati caduti per la Francia durante la Prima Guerra Mondiale.

Come ha raccontato Le Figarò, “un uomo supera le transenne e usa la fiamma del monumento per accendersi la sua sigaretta, prima di scavalcare di nuovo i cancelli, senza dire una parola o voltarsi”. Il gesto ha scatenato indignazione ed è stato valuto un “oltraggio alla memoria degli uomini caduti per la Francia”. A dirlo è stata la ministra per delega alla Memoria e ai veterani, Patricia Mirallès. La stessa ministra ha annunciato l’avvio di un’azione legale nei confronti dell’uomo.