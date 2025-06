Un drammatico episodio ha colpito la metropolitana di Seul lo scorso 31 maggio, quando un uomo di 67 anni ha appiccato un incendio doloso all’interno di un vagone in pieno orario di punta. Le telecamere a circuito chiuso hanno registrato l’intera scena: alle 8:42 del mattino, mentre il treno attraversava il tunnel sotto il fiume Han tra le stazioni di Yeouinaru e Mapo, l’uomo ha estratto una bottiglia di plastica dal suo zaino, ha versato benzina nel corridoio del quarto vagone e ha dato fuoco al liquido infiammabile.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando panico tra i 481 passeggeri a bordo. Sei persone sono rimaste ferite: alcune per inalazione di fumo, una per una distorsione alla caviglia mentre cercava di fuggire dal convoglio. Secondo la Procura del Distretto Meridionale di Seul, le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi se, a seguito del devastante attentato del 2003 in cui morirono oltre 100 persone, la rete della metropolitana non avesse adottato rigorose misure di sicurezza, sostituendo tutti i materiali dei vagoni con sostanze ignifughe.