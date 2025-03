Incredibili scene dal Perù: un uomo, addormentato sui binari, è stato investito da un treno merci ad Ate, nella provincia di Lima, ma è sopravvissuto con ferite lievi. Le immagini di sorveglianza mostrano il momento dell’impatto: il convoglio lo colpisce e lo sposta, ma lui si rialza poco dopo.

Identificato come Juan Carlos Tello, 28 anni, si era addormentato in stato di ebbrezza. Il treno viaggiava verso le Ande. “Il treno lo ha investito, ma non lo ha ucciso”, ha dichiarato il funzionario Javier Avalos, sottolineando la straordinaria fortuna dell’uomo.