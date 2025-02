Un video virale sta lasciando molti utenti dei Social con il fiato sospeso. A prima vista, sembra che un uomo stia per compiere un atto scioccante: lanciare un cane dall’aereo, condannandolo a una sorte spaventosa. Ma ciò che accade dopo ha lasciato tutti senza parole.

Il video virale

Nel video, condiviso dall’account Instagram “My Human and Me” un o’ di tempo fa ma diventato virale in questi giorni, si vede un uomo su quello che appare essere un aereo, con la porta spalancata e un cane di razza Corgi tra le braccia. L’inquadratura e le condizioni di luce danno l’impressione che l’aereo stia volando sopra le nuvole. Con un gesto apparentemente spietato, l’uomo lascia andare il cane, scatenando una reazione di panico tra gli spettatori. Ma la realtà è molto diversa da come appare.

L’inganno visivo

Pochi istanti dopo il presunto “lancio”, la verità viene svelata. Quella che sembrava essere una scena scioccante si rivela un’illusione ottica. Invece di essere sospeso tra le nuvole, l’uomo si trova in realtà su un altopiano innevato. La prospettiva inganna gli occhi e porta gli spettatori a credere che il cane venga gettato nel vuoto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da My Human and Me (@myhuman_andme)

Appena atterrato, il cane Corgi corre felice sulla neve, giocando con entusiasmo insieme al padrone. Gli utenti, inizialmente sconvolti, passano dalla paura alla sorpresa, rendendosi conto di quanto la percezione possa ingannare.

Negli ultimi giorni il video sta generando migliaia di interazioni. Molti utenti ammettono di aver avuto un sussulto vedendo le prime immagini. “Oh mio Dio, ho quasi avuto un infarto!” ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Pensavo davvero che lo stesse lanciando nel vuoto!”. L’illusione ha dimostrato come una semplice angolazione della telecamera possa ingannare il cervello, creando una realtà distorta.