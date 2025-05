Sui social è diventato virale il video di un uomo che si è presentato al festival Punk Rock Bowling di Las Vegas, negli Stati Uniti, indossando una maglietta con un grande logo delle SS. È accaduto lo scorso 26 maggio, durante l’ultima serata di uno degli appuntamenti annuali tra i più attesi dai fan del punk rock e del bowling. Nel corso del festival, istituito nel 1999, è possibile infatti assistere alle esibizioni di alcuni artisti all’aperto così come a quelle nei tornei di bowling.

Maglietta delle SS al festival

Quest’anno sul palco si sono presentati alcuni gruppi come i Social Distortion, Power Trip, The Interrupters, Peter Hook and the Light e i The Damned. Eppure, l’attenzione si è tutta spostata su un uomo che ha deciso di assistere al concerto indossando una vistosa maglietta dei Dago Choppers con i fulmini delle SS. Il pubblico non ci ha messo molto ad accorgersi di lui e della sua maglietta completamente fuori luogo. Nel video virale, infatti, è possibile notare l’uomo mentre viene spinto verso l’uscita da altri partecipanti al festival, alcuni dei quali gli hanno urlato: “Portate fuori questo nazista!”.

Come si vede nel video, l’uomo, uno volta accerchiato, ha iniziato a camminare all’indietro. Qualcuno lo ha poi colpito al volto e spinto a terra. L’uomo è stato poi condotto fuori, mentre un partecipante, trattenuto da un addetto alla sicurezza, continuava a urlargli contro.