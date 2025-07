Diogo Jota è stato un attaccante versatile, capace di giocare da ala o seconda punta. Si distingueva per velocità, dribbling e fiuto del gol. In Spagna, lungo l’autostrada A‑52 vicino a Zamora, è morto in un tragico incidente insieme al fratello André, a causa di uno scoppio di pneumatico che ha provocato un incendio.

Nella sua carriera ha vestito le maglie del Paços Ferreira, Atlético Madrid, Porto, Wolverhampton e Liverpool oltre a quella della sua Nazionale, il Portogallo.