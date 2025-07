Il leader dei Coldplay Chris Martin, ha deciso di correre ai ripari dopo la coppia di amanti che, in un recento concerto della sua band, è stata immortalata da una famigerata kiss cam. Durante il concerto al Camp Randall Stadium di Madison, Martin ha avvisato i fan con un messaggio chiaro: “Vorremmo salutare alcuni di voi tra il pubblico. Lo faremo usando le nostre telecamere e mettendo alcuni di voi sul grande schermo”. Il tono era leggero ma quanto detto non lascia spazio a dubbi: occhio a chi baci e con chi sei.

In un recente concerto, una kiss cam ha immortalato Andy Byron, ex CEO di Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile HR della stessa azienda. Sono stati ripresi durante il concerto in atteggiamenti affettuosi e il loro video è diventato virale. Byron, dopo la diffusione del filmato in compagnia dell’amante è stato costretto alle dimissioni. Un comunicato della Astronomer non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Ci si aspetta che i nostri leader stabiliscano gli standard sia in termini di condotta che di responsabilità, e recentemente, tali standard non sono stati rispettati”. La Cabot non è stata invece licenziata, almeno per ora, ma solo sospesa.

L’avviso al concerto di Max Pezzali

Al concerto di Max Pezzali che si è tenuto al Circo Massimo, il cantautore lombardo, prima del brano “come mai” aveva pubblicato un avviso legato alla kiss cam. Il messaggio diceva esplicitamente: “State attenti a chi baciate. Potreste essere ripresi”. Max Pezzali è quindi apparso preveggente ed ha giustamente allertato il suo pubblico sulle conseguenze di un gesto che potrebbe apparire semplice ma che, negli Usa, sta costando caro ai due manager dell’Astronomer, un’azienda tecnologica specializzata in infrastrutture valutata, nel 2022, più di un miliardo di dollari.