Durante gli Internazionali d’Italia, la tennista americana Coco Gauff si è resa protagonista di una scena esilarante. In trance agonistica, ha effettuato il servizio senza accorgersi che la sua avversaria, la cinese Qinwen Zheng, non era nemmeno in posizione per rispondere. Zheng si era infatti allontanata verso la sua panchina per cambiare racchetta e sistemare le corde. Appena Gauff ha realizzato l’errore, si è portata la mano sul viso e ha iniziato a ridere di gusto, coinvolgendo anche il pubblico e il giudice di sedia in un momento di leggerezza.

La partita si è conclusa con una combattuta vittoria per Coco Gauff, che ha superato Zheng con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. La tennista americana affronterà ora Jasmine Paolini nella finale femminile del torneo, in programma sabato 17 maggio.