Il video di come i ladri rubano le borse ai clienti in un bar

La Polizia di Milano ha arrestato due uomini con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’arresto è avvenuto durante un’operazione della Squadra Mobile volta a contrastare i reati predatori. I due uomini, dopo aver colpito in un bar in via Melchiorre Gioia, sono entrati in un albergo in via Cardano e, sempre seguiti dagli agenti, hanno iniziato a osservare attentamente i clienti: al bar dell’hotel, il 23enne si è fermato di fronte alla cassa per distrarre la barista mentre il 56enne, alle spalle del complice e vicino a una coppia di turisti canadesi, con una mossa rapida ha rubato la borsa appoggiata sulla sedia a fianco delle vittime. Ha nascosto il bottino sotto la maglia per poi uscire dall’hotel seguito dal complice. Ad aspettarli però c’era la polizia.