La vista di Sir Elton John è peggiorata al punto che il celebre artista, 77 anni, ha dovuto semplificare la sua firma, limitandosi a una semplice “E” seguita da un bacio. Lo scorso novembre, l’icona del pop aveva espresso il timore che i suoi problemi di vista potessero impedirgli di completare il suo nuovo progetto Who Believes In Angels?, una collaborazione con Brandi Carlile che uscirà il 4 aprile.

I problemi alla vista

Il cantante ha perso la vista dall’occhio destro lo scorso luglio, dopo aver contratto un’infezione durante una vacanza nel sud della Francia, e ha ammesso che anche il suo occhio sinistro “non è dei migliori”. A dicembre, ha rivelato di non essere riuscito a vedere la sua nuova versione musicale de Il diavolo veste Prada, aggiungendo: “Non ho potuto partecipare a molte anteprime perché, come sapete, ho perso la vista. Ma amo ascoltarlo”.

Intervistato da Good Morning America, ha raccontato: “Mi ha colpito duramente, non riesco a vedere nulla. Non posso leggere, non posso guardare nulla. Posso fare interviste come questa, ma entrare in studio e registrare? Non so se sia possibile, perché non riesco nemmeno a leggere un testo”.