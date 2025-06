Una scena tutt’altro che edificante ha segnato il primo turno dell’Atp di Stoccarda, andato in scena martedì. Fabio Fognini, 38 anni, è stato sconfitto in tre set dal francese Corentin Moutet al termine di una partita durata oltre due ore. Ma è stato il post-match ad attirare tutta l’attenzione: durante la stretta di mano a rete, il tennista ligure ha perso nuovamente le staffe. In francese ha apostrofato l’avversario con un pesante “Guardami, piccolo maiale”, seguito da un inequivocabile “Sei una mer*a” in italiano. Moutet ha ignorato le provocazioni, girando lo sguardo e allontanandosi senza replicare.

😳 Fognini to Moutet; “Look at me, you little pig. You’re a piece of s***” pic.twitter.com/GDfAwJcXzT — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 10, 2025

Fognini non è nuovo a comportamenti sopra le righe. Celebre la sua sfuriata a Wimbledon 2019, quando invocò addirittura “una bomba sul circolo”. In quel caso se la cavò con una multa. Più gravi le squalifiche a Barcellona nel 2021 e nel 2024, sempre per frasi ingiuriose e atteggiamenti antisportivi. Ma anche Moutet, dall’altra parte della rete, non è esente da colpe. Già lo scorso anno al Roland Garros si rese protagonista di provocazioni e gesti polemici contro Jannik Sinner, cercando più volte di aizzare il pubblico.