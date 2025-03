Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ci è cascato di nuovo. Ancora una volta, è stato sorpreso a schiacciare un pisolino in aula, questa volta durante un momento istituzionale di grande rilievo.

Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustrava la risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio europeo, con la crisi ucraina come tema centrale, Lotito non ha resistito alla stanchezza. Il suo breve sonno è stato immortalato dai giornalisti de Il Foglio, presenti in tribuna. Un episodio che non è passato inosservato, considerando l’importanza dell’intervento della premier e il ruolo del senatore.