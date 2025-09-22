La staffetta 4×100 maschile dell’Italia è stata eliminata ai Mondiali di atletica di Tokyo, nonostante un episodio controverso. Gli azzurri hanno concluso la prima semifinale al sesto posto con il tempo di 38’’52, restando fuori dalla finale.

A far discutere è stato soprattutto il secondo cambio: Marcell Jacobs, pronto a ricevere il testimone nella sua corsia, è stato urtato da uno staffettista sudafricano che lo ha colpito al braccio, facendogli perdere l’equilibrio e rischiare la caduta. La Federazione italiana ha presentato ricorso chiedendo il ripescaggio, ma la giuria ha ritenuto l’urto non determinante e ha confermato l’esclusione.