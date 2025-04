Re Carlo III e la moglie Camilla in questi giorni sono in visita di Stato in Italia. I Reali del Regno Unito, nella giornata di ieri sono stati scortati all’incontro al Quirinale con Mattarella dall’Arma dei Carabinieri. Oltre al nucleo radiomobile, alle moto e agli uomini a piedi, i reali sono stati accompagnati dalla scorta d’onore fatta dal reggimento corazzieri a cavallo.

In tutto i cavalli erano 32: al loro passaggio tra le strade di Roma in molti si sono fermati a guardare e Re Carlo ha salutato con la mano dall’interno dell’auto.

Ovviamente i cavalli non erano consapevoli dell’importanza di appartenere ad una scorta d’onore e sulla strada hanno lasciato, come normale che sia, qualche “ricordino”.