Donald Trump ha rivolto un nuovo attacco verbale a una giornalista della Abc News, dicendole “Sei odiosa” mentre chiedeva aggiornamenti sulla pubblicazione del video completo dell’operazione contro una presunta “narconave”. Rispondendo a Rachel Scott, il presidente ha negato di aver mai promesso la diffusione delle immagini del 2 settembre, nonostante, ha incalzato la giornalista, la scorsa settimana avesse assicurato che avrebbe pubblicato “senza problemi” qualsiasi ripresa. Trump ha poi rincarato la dose affermando: “Lei è la giornalista più odiosa di tutte… lei è odiosa e una terribile giornalista, e con lei è sempre la stessa storia”.