Per sostenere la sua ferma opposizione alla partecipazione di persone transgender negli sport femminili, Donald Trump ha preso in giro le atlete transgender mentre si rivolgeva ai membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti ha mimato e fatto vocine, tirato fuori la lingua, usando l’esempio dal sollevamento pesi e dalla boxe. I deputati hanno riso e Trump ha ripeto di voler essere più effusivo aggiungendo che “tutta la faccenda è ridicola”.