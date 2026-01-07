Nel corso di un intervento al Kennedy Center, Donald Trump ha preso in giro Emmanuel Macron ricordando un loro incontro in cui il presidente francese lo avrebbe “pregato”, secondo la versione del tycoon, di non imporre dazi eccessivi contro i prodotti francesi. Stando a quanto affermato da Trump, Macron lo avrebbe chiamato “Donàld”, un dettaglio di pronuncia (l’accento sull’ultima sillaba) deriso pesantemente dal presidente Usa nel suo ultimo intervento.

Trump prende in giro l’accento di Macron: il video

Trump, che hai poi raccontato di aver ripreso Macron dicendogli “chi mi porta rispetto mi chiama signor presidente”, avrebbe convinto il presidente francese ad aumentare il prezzo delle medicine. Trump ha riportato la presunta supplica di Macron: “Donald, abbiamo un accordo. Voglio aumentare i prezzi dei farmaci da prescrizione del 200%. Qualsiasi cosa tu voglia, Donald, ti prego ma non dirlo alla gente, ti supplico”. Infine, il presidente Usa ha dichiarato: “Ogni Paese ha detto la stessa cosa. No, no, no, non lo faremo. Alcuni sono stati categorici, altri molto gentili, altri ancora scortesi. Ma tutti nel giro di 3 minuti, hanno cambiato idea. ‘Saremmo onorati di quadruplicare i prezzi dei nostri farmaci’, dicevano”.