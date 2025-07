Donald Trump incontra alla Casa Bianca cinque presidenti africani per un summit. Tra loro c’è anche quello della Liberia, Joseph Boakai, con cui il presidente degli Stati Uniti si congratula per la sua padronanza dell’inglese, non sapendo che l’inglese è la lingua ufficiale anche della Liberia.

“Grazie, e che buon inglese, che bello. Dove ha imparato a parlare così bene? Dove? Dove è stato educato?”, chiede Trump. E Boakai risponde: “In Liberia”. “Che interessante. Un bell’inglese. Ho gente a questo tavolo che non lo parla così bene” aggiunge Trump.

L’inglese è l’unica lingua ufficiale della Liberia. Il Paese che ha come capitale Monrovia in onore di James Monroe, il quinto presidente degli Stati Uniti, ha una bandiera simile a quella degli Stati Uniti, con strisce rosse e bianche e una singola stella bianca in un quadrato blu.

Il nome “Liberia” deriva dal latino liber, ossia libero: il Paese venne infatti fondato all’inizio dell’Ottocento da alcuni schiavi afroamericani tornati sulla spinta dell’associazione filantropica statunitense American Colonization Society.