Un video postato dalla consigliera per le comunicazioni della Casa Bianca Margot Martin, alimenta le polemiche nei confronti di Donald Trump, che sembrerebbe vantarsi dei guadagni realizzati da alcuni suoi amici miliardari.

Il filmato di 13 secondi sarebbe stato girato nello Studio Ovale nel giorno in cui il tycoon ha prima invitato ad acquistare azioni e poi annunciato la tregua sui dazi, innescando la maggiore volata di Wall Street dalla Seconda guerra mondiale: “Questo è Charles Schwab. Non è solo una società ma è un persona in carne e ossa. E oggi ha guadagnato 2,5 miliardi” di dollari, dice Trump ai presenti secondo le immagini postate da Martin. Nello stesso filmato si vede il presidente, che stava ricevendo i campioni automobilistici della Nascar, indicare Roger Penske, uno dei patron dei team: “Lui ha guadagnato 900 milioni”.