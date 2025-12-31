Il video di Trump in versione Gladiatore: “Il presidente prepara il team per il 2026”
Sui canali social ufficiali della Casa Bianca è stato pubblicato un video in vista del 2026 che mostra un Donald Trump in versione Gladiatore.
Nel filmato ci sono scene del film di Ridley Scott seguite da apparizioni pubbliche di Donald Trump che cammina fiero tra i suoi collaboratori indossando cappellini con su scritto “Usa”. Il presidente viene descritto come una sorta di condottiero che, come recita la frase pronunciata da Russel Crowe nel film, è pronto a “scatenare l’inferno”. Nella scritta in sovrimpressione si legge “il presidente Trump prepara il team per il 2026”.