Un attacco di un leopardo è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza fuori da un hotel nel Rajasthan, in India. Le immagini mostrano il grosso felino che attacca un cane domestico, un Labrador, creando momenti di forte tensione. La scena si è svolta presso il Forest Eco Lodge di Mount Abu, di proprietà di Mala Shah.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Shah a Storyful, il suo cane, di nome Rocky, era stato lasciato fuori casa per pochi minuti. Tuttavia, l’apparente tranquillità è stata improvvisamente interrotta da un rumore sospetto. “Ho sentito dei suoni di lotta provenire dall’esterno e sono balzata giù dal letto urlando”, ha spiegato. Quando è uscita per vedere cosa stesse accadendo, ha notato con sgomento che un leopardo che aveva azzannato il suo cane. La sua presenza e le sue urla hanno spaventato il predatore, che è scappato via lasciando il cane a terra. Nonostante il violento incontro, Shah ha assicurato che Rocky non ha riportato gravi ferite ed è in buone condizioni di salute.