Il video di un lupo cerca di trascinare un capriolo lungo la strada. Viene spaventato da un’auto
Un video virale proveniente da Rovereto mostra un lupo che, in piena notte, trascina un capriolo lungo la strada verso Porte di Trambileno. Le immagini, probabilmente riprese da un cellulare sul cruscotto di un’auto, mostrano l’animale con le fauci sul collo della preda, ancora viva ma agonizzante.
Il lupo viene seguito dai fari dell’auto e reagisce ai colpi di clacson, allontanandosi infine e lasciando il capriolo sull’asfalto.