Un pescatore uscito per una battuta di pesca nel bacino idrico di Quabbin, a New Salem (Massachusetts), si è imbattuto in una scena davvero insolita: una mamma orsa che nuotava trasportando due cuccioli sulla schiena. Izzy Drost, autore della ripresa, ha raccontato che lui e un amico stavano pescando quando hanno avvistato l’orsa che attraversava a nuoto lo specchio d’acqua, con i piccoli aggrappati al suo dorso. “Che spettacolo incredibile”, ha commentato Drost su Facebook, aggiungendo con soddisfazione: “E abbiamo anche pescato dei bei pesci”.