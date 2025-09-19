Dopo il successo ottenuto in 24 città, Lighthouse Immersive Studios e Walt Disney Animation Studios hanno annunciato la mostra Immersive Disney Animation, che debutterà per la prima volta in Europa, a Roma, dal 3 ottobre al Teatro Eliseo. “Abbiamo ricevuto una grandissima richiesta dal pubblico per portare la mostra in Europa, e la splendida città di Roma rappresenta il luogo ideale per dare inizio a questa straordinaria esperienza”, ha dichiarato Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios.

La mostra sui più grandi successi della Disney

Creatori di storie animate iconiche per tutte le età da quasi un secolo, i Walt Disney Animation Studios hanno collaborato con il principale creatore nordamericano di mostre immersive proiettate (tra cui The Original Immersive Van Gogh, presentata in oltre 22 città), per offrire al pubblico la musica e l’arte dei film Disney: dai successi contemporanei come Encanto, Zootropolis e Frozen – Il Regno di Ghiaccio, ai grandi classici come Il Re Leone, Le avventure di Peter Pan e Pinocchio. Il pubblico avrà in questo modo la sensazione di entrare nei mondi incredibili dei personaggi Disney più amati e di diventarne parte.

Il team creativo di Immersive Disney Animation è guidato dal produttore premio Oscar J. Miles Dale (Miglior Film 2018 – La forma dell’acqua), che ha dichiarato: “Come filmmaker cerco sempre idee che sappiano coinvolgere il pubblico in modi nuovi e interessanti, mostrando loro qualcosa che non hanno mai visto prima. Usare la nuova tecnologia offerta dall’esperienza immersiva è emozionante, ma è importante che non interferisca con il coinvolgimento emotivo che i fan Disney hanno con i personaggi e le storie che tanto amano”. Oltre al design di proiezione senza pari per cui Lighthouse Immersive Studios è famosa, Immersive Disney Animation è arricchita da un ambiente scenografico espansivo creato David Korins, Global Creative Director di Lighthouse Immersive Studios.

Nella mostra, tra gli elementi interattivi, è possibile trovare pavimentazioni sensibili al movimento del pubblico e braccialetti personalizzati che si illuminano in sincronia con le proiezioni e con i movimenti dei visitatori all’interno delle gallerie. In un momento particolarmente spettacolare, il team di effetti speciali Gazillion Bubbles riempie anche lo spazio con milioni di bolle, creando un’atmosfera magica e immersiva. “Immagina di attraversare Zootropolis con Judy Hopps, di immergerti sul fondo del mare con Ariel, di volare su un tappeto magico con Aladdin e di entrare nella Casita con Mirabel e la famiglia Madrigal. È qui che ti porta Immersive Disney Animation”, ha dichiarato Corey Ross.