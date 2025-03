Tutto è avvenuto sulla linea 80 di Milano.Cinque giovani di origine egiziana sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Milano, perché ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa lo scorso autunno ai danni di una donna a bordo di un bus.

A bordo del’autobus con la figlia, la 70enne era stata colpita violentemente per prenderle la collana in oro. Ora, grazie alle immagini e al riconoscimento fatto dalla figlia, i cinque sono stati individuati e portati in carcere.