Nella giornata di martedì un vasto incendio boschivo si è sviluppato nell’Aude, un dipartimento del sud-ovest della Francia, tra le città di Narbona e Carcassonne. In poche ore le fiamme hanno bruciato oltre 11mila ettari di vegetazione. Due campeggi sono stati evacuati e la prefettura ha chiesto ai residenti di rimanere in casa salvo ordini di evacuazione. Finora le fiamme hanno raggiunto 25 abitazioni e oltre 2mila persone sono rimaste senza elettricità.

Il video dell’incendio

Come reso noto dalle autorità locali, il bilancio dei feriti è salito a nove (2 civili e 7 vigili del fuoco) e un disperso. Una donna, invece, è morta nel comune francese di Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Le fiamme, infatti, alimentate dalle raffiche di vento, si sono propagate tra sterpaglie e foreste, prima di raggiungere il villaggio di Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, vicino Carcassonne, dove alcune case sono state bruciate. Nove Canadair, 5 Dash e diverse centinaia di vigili del fuoco sono stati mobilitati per spegnere le fiamme del più grave incendio dall’inizio dell’estate in territorio francese. La prefettura, inoltre, ha invitato i cittadini a evitare la zona e a non sovraccaricare le linee di emergenza.

Rémi Recio, sottoprefetto di Narbona, ha dichiarato che “la situazione non è favorevole, a causa dei venti molto forti, dell’umidità molto bassa e delle temperature superiori ai 30 gradi”. Per precauzione, le autostrade A9 e A61 sono state chiuse al traffico nella regione in cui è in corso il vasto incendio. L’A9, nello specifico, è un’autostrada che collega Francia e Spagna. “L’incendio nel dipartimento dell’Aude sta progredendo. Tutti i mezzi nazionali sono mobilitati. Sostegno ai nostri vigili del fuoco e le nostre forze impegnate nella lotta contro le fiamme”, ha scritto sui social il presidente francese, Emmanuel Macron.