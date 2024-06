Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto la mattina di oggi, venerdì 7 giugno, sulla tangenziale Nord A52 tra Pero e Cerchiate in provincia di Milano. Coinvolti nello schianto una Volkswagen Maggiolino e un camion. A rimetterci la vita sono stati Brad Rossi di 27 anni e Richard Busnelli di 29. Altri due giovani sono invece rimasti feriti in modo grave.

In Procura a Milano è stato intanto aperto un fascicolo per omicidio stradale al momento senza indagati. E’ stata anche disposta l‘autopsia sui corpi delle vittime, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto mentre i due mezzi si trovavano all’interno della galleria del Cerchiarello, sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale. Nel tunnel pare che non ci siano telecamere. Nei confronti dell’autista del camion, rimasto illeso, sono stati eseguiti, come da prassi, tutti i test per alcol e sostanze stupefacenti. Per procedere con gli accertamenti necessari, l’uomo è stato iscritto a garanzia nel registro degli indagati.