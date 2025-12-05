Continua a crescere il bilancio delle vittime e dei dispersi a causa delle piogge torrenziali che da giorni colpiscono l’Indonesia, ma anche la Thailandia, lo Sri Lanka e la Malesia. Sull’isola indonesiana di Sumatra, infatti, è salito a 846 morti, circa 2.700 feriti e 547 dispersi il bilancio delle inondazioni e delle frane.

Il video della casa distrutta

In un video diffuso online si vede un edificio collassare a causa della forza distruttiva della corrente del fiume, che trascina l’abitazione ormai sbriciolata dalle fondamenta. Il ministro dell’Ambiente ha intanto annunciato che il suo ministero ha revocato le autorizzazioni ambientali di diverse aziende, sospettate di aver aggravato l’impatto del disastro. La decisione segue l’analisi di immagini satellitari e ispezioni sul campo a Sumatra che mostrano segni di disboscamento illegale e di lavori di sgombero del terreno non conformi.