Le autorità indonesiane hanno elevato al massimo livello l’allerta per il vulcano Semeru, nella parte orientale dell’isola di Giava, dopo che la sua recente eruzione ha ricoperto diversi villaggi di cenere. Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia Geologica indonesiana, dal vulcano, la vetta più alta dell’isola, si sono sprigionate nuvole dense di cenere calda e una miscela di rocce, lava e gas che è riversata in un raggio di 7 chilometri.

L’eruzione del vulcano Semeru

Sono oltre 300 i residenti dei tre villaggi più a rischio, nel distretto di Lumajang, che sono stati evacuati nei rifugi. Al momento non sono state segnalate vittime. L’eruzione, però, ha causato numerosi danni. Diverse case, infatti, sono state sventrate e le strade sono state ricoperte da uno spesso strato di fango e cenere. L’allerta resta al massimo livello dopo l’eruzione del 19 novembre. Il Semeru, alto 3.676 metri, è uno dei circa 130 vulcani attivi dell’Indonesia, situata nel “Pacific Ring of Fire”, una delle aree più sismiche del mondo. Nel 2021, l’eruzione del Semeru causò la morte di oltre 50 persone e il danneggiamento di oltre 5mila abitazioni.